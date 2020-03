La presentadora y locutora Mónica Rodríguez expresó su opinión sobre el 2019 y el 2020

Mónica Rodríguez lleva desde 1999 trabajando en la televisión colombiana. Durante el 2019 tuvo que afrontar el desempleo luego de trabajar durante mucho en un magazine matutino de la televisión colombiana. Después de un año difícil, por medio de Twitter habló de cómo afronta estas épocas de retos en su vida.

La presentadora afirmó que durante el 2019 se cerraron puertas y se abrieron otras. Como poder viajar y conocer el mundo. No desconoce que la crisis por el coronavirus ha hecho de este 2020 complicado también, no solo para la salud pública, si no para la economía. Rodríguez se mantiene firme ante las circunstancias que se están viviendo y le expresó a sus seguidores que todavía tiene fé.

Ante su opinión en Twitter Carolina Cruz, presentadora y modelo colombiana, le planteó su visión acerca de que el público cree que la vida de quienes trabajan en los medios masivos es perfecta. Por otro lado le manifestó su admiración por su labor como madre de dos hijos.