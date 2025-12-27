Dos de los menores afectados se encontraban en compañía de un adulto bajo el efecto del alcohol. Foto: Alcaldía de Bogotá

¡La pólvora no da tregua! 81 personas lesionadas en Bogotá en lo que va de diciembre

Minuto30.com .- La celebración de la Navidad de 2025 ha dejado un rastro de dolor en las familias bogotanas. Según el más reciente reporte de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), con corte a las 4:00 p. m. de este viernes 26 de diciembre, la cifra de personas lesionadas por manipulación o cercanía a elementos pirotécnicos ascendió a 81 casos.

De este total, 16 personas resultaron heridas específicamente durante los festejos de la noche del 24 y madrugada del 25, evidenciando que, pese a las restricciones, el uso ilegal de pólvora sigue cobrando facturas físicas y psicológicas en la capital.

El mapa de la imprudencia: Localidades más afectadas

El reporte detalla que el uso de pólvora no ha sido uniforme en la ciudad, concentrándose la mayor cantidad de tragedias en sectores específicos:

Engativá: 13 casos (Lidera la estadística distrital).

Bosa y Suba: 8 casos cada una.

San Cristóbal: 7 casos.

Usme y Kennedy: 6 casos cada una.

Ciudad Bolívar y Santa Fe: 5 casos cada una.

Menores y alcohol: Una mezcla fatal

Uno de los datos más alarmantes entregados por el Distrito es la afectación a la infancia. De los 81 heridos, 20 son menores de 18 años. La Secretaría de Salud fue enfática al señalar que dos de estos niños resultaron quemados mientras estaban bajo el cuidado de adultos en estado de embriaguez.

En total, 23 de los 81 lesionados (incluyendo adultos) estaban bajo efectos del alcohol al momento del accidente.

Tipos de lesiones y partes del cuerpo afectadas

La mayoría de los incidentes están relacionados con la manipulación de voladores (25 casos) y totes (13 casos). Las consecuencias físicas reportadas son:

Manos: 44 casos (La parte más afectada).

Rostro: 18 casos.

Ojos: 9 casos (Con riesgo de pérdida de visión).

Otros: Lesiones en cuello, pies y tronco.

Bogotá en alerta máxima para Fin de Año

La red hospitalaria, tanto pública como privada, permanece en alerta verde para atender emergencias. La Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con el ICBF y la Policía Metropolitana, recordó que cuando un menor resulta herido, se activa de inmediato un proceso de restablecimiento de derechos que puede acarrear sanciones legales para los padres o cuidadores.

“La pólvora no es un juego. Causa daño, mutilación y secuelas de por vida. El llamado es a acudir de inmediato a urgencias ante cualquier quemadura, por mínima que parezca”, reiteró la Secretaría de Salud.

Las autoridades hacen un llamado para que las próximas celebraciones de Año Nuevo no sumen más nombres a esta lista de dolor. ¡Dile NO a la pólvora!

¡Los qué no queremos pólvora somos más!