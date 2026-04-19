La política exterior que nos espera

Resumen: Colombia no puede darse el lujo de tener una política exterior emocional, errática o politizada, la diplomacia debe servir para abrir mercados, atraer inversión, blindar intereses estratégicos, buscar mecanismos de cooperación y proteger a los colombianos en el exterior

El nuevo gobierno que llegue a la Casa de Nariño recibirá la tarea urgente de reconstruir la política exterior de Colombia después de varios años de improvisación, choques diplomáticos y señales contradictorias hacia los principales socios comerciales y estratégicos del país. En un momento en que la economía colombiana necesita inversión, nuevos mercados y confianza internacional, la diplomacia no puede seguir siendo una extensión del activismo ideológico ni un botín burocrático, sino que debe volver a recuperar su esencia.

Los hechos recientes muestran una política exterior debilitada. La relación con Estados Unidos atravesó una crisis seria en 2025, cuando una disputa por vuelos de deportación estuvo a punto de escalar a sanciones económicas y a una ruptura de confianza con el principal socio comercial de Colombia. El impase solo se desactivó a última hora, después de un fuerte nerviosismo empresarial por el costo que habría tenido una confrontación abierta con Washington.

Tampoco en la región el balance es alentador. La crisis con Ecuador, que derivó en una escalada arancelaria y en el retiro de la embajadora colombiana en Quito, mostró hasta qué punto una mala conducción política puede terminar golpeando directamente al comercio y la confianza inversionista. El País (Cali) reportó que el choque amenazó a unas 2.700 empresas colombianas y puso en riesgo un flujo comercial de enorme importancia para la frontera, lo que demuestra que la diplomacia mal manejada sí tiene costos económicos concretos.

Colombia no puede darse el lujo de tener una política exterior emocional, errática o politizada, la diplomacia debe servir para abrir mercados, atraer inversión, blindar intereses estratégicos, buscar mecanismos de cooperación y proteger a los colombianos en el exterior, no para multiplicar controversias que luego terminan pagando los exportadores, los empresarios y los connacionales.

La primera decisión del próximo gobierno debería ser desideologizar la Cancillería. Colombia necesita una diplomacia profesional y confiable. La propia discusión pública en los últimos meses ha estado marcada por cuestionamientos a nombramientos políticos y a cambios en requisitos del servicio exterior, en lugar de concentrarse en metas de inserción económica, comercio, cooperación estratégica y apoyo a los connacionales a través de los consulados.

La segunda decisión debe ser un recorte burocrático real. No se trata de desmontar la presencia de Colombia en el mundo, sino de ordenarla con lógica estratégica e intereses nacionales. Hay embajadas y representaciones que hoy responden más a caprichos políticos de Petro que a prioridades nacionales. En tiempos de estrechez fiscal, sostener estructuras costosas en plazas de baja relevancia comercial, de mínima cooperación o escaso valor geopolítico carece de sentido. Colombia enfrenta en 2026 un cuadro fiscal complejo, con un presupuesto nacional presionado y un faltante relevante de recursos, en ese contexto, toda la estructura exterior del Estado debe ser revisada bajo un criterio elemental de costo / beneficios (interés nacional)

Eso implica fusionar embajadas concurrentes, cerrar misiones prescindibles, reducir agregadurías innecesarias (solamente en Chile hay nueve agregados militares y de policía con sus familias) y concentrar recursos donde sí se juega el futuro económico del país. La Cancillería tiene, además, un aparato presupuestal y un Fondo Rotatorio destinados a sostener el servicio exterior, lo que refuerza la necesidad de priorizar mejor el gasto, no todas las sedes pesan igual, ni todos los destinos justifican el mismo esfuerzo, ni toda representación diplomática merece seguir abierta simplemente porque siempre ha existido.

La cancillería del próximo gobierno debería parecerse menos a una oficina de pronunciamientos políticos y más a una red de inteligencia comercial en la que cada embajada trabaje de la mano con Procolombia en apertura de mercados, atracción de inversión, búsqueda de compradores, cooperación tecnológica, encadenamientos productivos y posicionamiento de sectores estratégicos como agroindustria, servicios, turismo, industrias creativas y manufactura con valor agregado, además de una promoción e intercambio cultural, educativo (consecución de becas de estudios, intercambios, etc.)

Los países que entienden el siglo XXI usan su diplomacia para colocar productos, proteger inversionistas, cerrar acuerdos sanitarios, destrabar barreras técnicas y promover sectores competitivos. Mientras unos países convierten sus delegaciones en oficinas de negocios, Colombia ha desperdiciado demasiada energía en disputas ideológicas, gestos simbólicos y ruidos innecesarios.

La nueva Cancillería debe responder a una sola pregunta: ¿en qué ayuda esto a Colombia? Si no abre mercados, si no atrae capital, si no protege a los connacionales, si no fortalece la posición del país, entonces no conviene.