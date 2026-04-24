Resumen: Las autoridades de Itagüí invitaron a la ciudadanía a resolver cualquier inconformidad a través del diálogo y el respeto por las normas.

¡La policía lo detuvo! «Veedor» que agredió a vigilante en Tránsito de Itagüí sería el mismo que defendió a la Minga en La Alpujarra

Minuto30.com .- Un grave caso de intolerancia ciudadana se registró en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Itagüí, donde un guarda de seguridad fue víctima de una salvaje agresión física por parte de un veedor. El hecho, que ya generaba indignación por la violencia del ataque, acaba de tomar un fuerte tinte político tras una explosiva revelación hecha por el concejal de Medellín, Andrés ‘Gury’ Rodríguez.

Así fue la brutal agresión por no respetar el horario

El incidente se desató cuando un ciudadano llegó a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Itagüí con la intención de ingresar al recinto. Sin embargo, había un problema: llegó por fuera del horario de atención al público.

En lo que sería el cumplimiento estricto de sus labores, el vigilante de turno le impidió el paso, explicándole que ya no había servicio. Lejos de comprender la situación, el sujeto reaccionó de manera violenta. En un reprochable acto de intolerancia, el hombre se abalanzó contra el guarda de seguridad, propinándole un fuerte golpe que lo mando al suelo y que le dejó lesiones de consideración en su cuerpo.

La explosiva denuncia del concejal ‘Gury’ Rodríguez

Mientras el video y las imágenes de la agresión comenzaban a circular y generar rechazo, el concejal de Medellín, Andrés ‘Gury’ Rodríguez, encendió las redes sociales al revelar la presunta identidad y el historial del agresor.

A través de sus plataformas digitales, el corporado aseguró que el sujeto que perdió los estribos en Itagüí es un conocido personaje en el ámbito del activismo local:

Asegura el concejal Andrés Gury Rodríguez e su cuenta de X que el ‘veedor’ que agredió al guarda en la Secretaría de Movilidad de Itagüí, era el tal defensor de derechos humanos que estaba defendiendo a la minga en La Alpujarra”.

Esta declaración hace referencia a las recientes manifestaciones y concentraciones de la minga indígena en el centro administrativo La Alpujarra, donde este mismo individuo se habría presentado como un abanderado del diálogo, la paz y la defensa de los derechos humanos, una imagen que contrasta radicalmente con la violenta escena protagonizada contra un trabajador de seguridad.

Captura inmediata y consecuencias legales

La agresión no quedó en la impunidad. Gracias a la rápida reacción del personal del lugar y al llamado a la línea de emergencias, patrullas de la Policía llegaron al sitio antes de que el agresor pudiera abandonar las instalaciones.

El agresor: Fue detenido en flagrancia por las autoridades y trasladado para su respectiva judicialización por el delito de lesiones personales.

La víctima: El guarda de seguridad tuvo que recibir atención médica debido a la gravedad de los golpes sufridos mientras intentaba proteger el recinto público.

Este caso abre nuevamente el debate sobre el respeto a los servidores públicos y personal de seguridad, así como el doble discurso de algunos supuestos “veedores” que exigen derechos, pero recurren a la violencia cuando no se cumplen sus exigencias personales.

Las autoridades de Itagüí invitaron a la ciudadanía a resolver cualquier inconformidad a través del diálogo y el respeto por las normas.