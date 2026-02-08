Comenzamos el año 2026 en modo electoral, debido a la inminencia de los comicios el 8 de marzo para la elección del nuevo Congreso de la República, el 31 mayo la elección presidencial y el casi seguro balotaje el 21 de junio para definir la contienda entre los candidatos que pasen a la segunda vuelta, en la que se definirá quién regirá los destinos de Colombia durante el próximo cuatrienio. Es decir, que en los próximos seis meses tendremos un relevo tanto en la rama legislativa como en la rama ejecutiva.

A la pregunta recurrente que se me hace sobre cómo avizoro el futuro que apenas se asoma expectante y tímidamente, yo respondo con dos adjetivos: confuso y difuso. Y no es para menos, cuando nos percatamos de la proliferación de aspirantes a ocupar las 103 curules del Senado de la República y entre 165 y 182 de la Cámara de Representantes. Según los registros de la autoridad electoral se inscribieron 3.144 candidatos, de los cuales 1.078 aspiran al Senado en 26 listas correspondientes a partidos y movimientos políticos y 2.066 a la Cámara en 488 listas.

A semejanza de las carreras de autos, en las que los participantes dan una primera vuelta llamada la pole position y luego, a la hora de la largada, cada uno de ellos ocupa en la grilla de partida el mismo lugar que alcanzó en la pole position, la elección del Congreso de la República que tendrá lugar el 8 de marzo es la pole position de estas tres jornadas electorales.

Los resultados preliminares de marzo próximo determinarán el posicionamiento de cada partido o movimiento, así como de los elegidos y las colectividades a las que representan y ello dará pie para las alianzas o coaliciones, alineamientos y realineamientos, alinderamientos y realinderamientos de cara a la elección presidencial. De este modo se empieza a decantar y a dilucidar el proceso en curso. Es de advertir que del número de xxx que obtenga el Pacto histórico dependerá la CDoihnv9ocdatoria de loa Asamblea Nacional Constituyente.

En cuanto a la Presidencia de la República el número de aspirantes, que no candidatos llegó en un momento dado hasta 91, una cifra sin precedentes, respaldados la mayoría de ellos por los denominados grupos significativos de ciudadanos, quienes estamparon su firma recolectada por comités inscriptores a través de formularios dispuestos por la registraduría para el efecto, pero al final, cumplido el plazo límite del 21 de enero, de ese cúmulo de aspirantes 21 de ellos los allegaron a la Registraduría, pero sólo 15 de ellos lograron superar el umbral de 630.000 firmas debidamente auditadas y certificadas por la Registraduría, quedando habilitados para proseguir con su aspiración por esa vía. Sólo el Pacto histórico recurrió a la modalidad de la consulta para escoger sus candidatos al Congreso de la República y así definir el orden de su lista cerrada, al propio tiempo que escogió a Iván Cepeda como su candidato presidencial.

De este modo se depuró el número de aspirantes a la Presidencia y se empieza a aclarar el proceso electoral en curso. Unos saldrán fortalecidos, con opción y otros debilitados, descartados para el segundo tiempo de esta justa electoral. Huelga decir que no pocos de los que adelantaron su proselitismo, supuestamente para aspirar a la Presidencia, en realidad su propósito era y sigue siendo el de aspirar al Congreso de la República, de tal modo que este ardid les sirvió para hacerle trampa a la Ley que no le permitía anticipar su campaña para llegar al Capitolio Nacional, burlándose de la misma.

Es de anotar que en este proceso de selección, escogencia y aspiraciones a los partidos políticos, entre 29 y 32, según el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas (RUPYM), con personería jurídica reconocida, les tocó competir en la expedición de avales, que es a lo que han quedado reducidos, a simples agencias dispensadoras de avales, con los movimientos independientes, pues no son pocos quienes ante el desprestigio de la política y los políticos optan por la “independencia” de los mismos o posan de outsider con el fin de atraer el voto de los incautos electores.

A muchos de quienes integran las listas de candidatos al Congreso y aún aspirantes a la Presidencia de la República les interesa más parecer que ser, para ellos, como lo afirmó Revel, el filósofo francés, la ideología no pasa de ser una señal de tránsito, aunque pese a esta sus virajes de una a otra bandería política lo dan sin siquiera activar las luces direccionales. Ello explica el reclutamiento, a la hora de confeccionar las listas al Congreso de la República de los influencers, con el fin de atraer votantes a su cauda electoral. Ello explica en gran medida la baja estima que tiene la ciudadanía a la política y a los políticos. Cabe advertir que la Política es un asunto demasiado serio para dejarla sólo en manos de los políticos o peor aún en manos de los politicastros!

Concomitantemente con la elección y conformación del nuevo Congreso de la República tendrán lugar tres consultas interpartidistas para seleccionar los candidatos de coalición a la Presidencia de la República, en las que convergen en una de ellas las fuerzas afines al progresismo de izquierda, el Frente por la vida de la cual hacía parte el candidato Iván Cepeda, pero fue excluido por decisión del Consejo electoral, sustentada en el artículo 7º de la Ley estatutaria 1475 de 2011, en la cual terminaron allanándose a participar 5 aspirantes, en otra, denominada La gran consulta por Colombia está integrada por 9 aspirantes y una tercera, Consulta de las soluciones, de la cual sólo hacen parte 2 aspirantes. La autoridad electoral ha dispuesto que las tres consultas contarán con un solo tarjetón en la que cada votante sólo puede marcar un solo nombre, el de su preferencia, de una sola de las consultas y así evitar la anulación del voto a la hora de los escrutinios.

[1] Miembro de Número de la ACCE