La petición del alcalde de Medellín frente a ‘Tom’, ‘Pesebre’ y ‘Douglas’

Minuto30.com-. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, le solicitó al Inpec que alias ‘Tom’, ‘Pesebre’ y ‘Douglas’ sean trasladados a otro centro de reclusión.

‘Pesebre’ y ‘Douglas’ están recluidos en la cárcel de Cómbita, donde, según las autoridades, habrían llegado a una alianza para desestabilizar la Comuna 13 – San Javier, y desde donde han enviado órdenes a las estructuras ‘El Coco’ y ‘La Torre’, las cuales, de acuerdo con la investigación, están enfrentadas a las bandas ‘La Agonía’ y ‘Betania’.

Precisamente, ‘La Agonía’ y ‘Betania’ funcionan bajo las órdenes de alias ‘Tom’, hoy recluido en la cárcel La Picota.

“lo que he pedido es que sean trasladados a cárceles en donde no puedan hacer llamadas, donde no puedan tener contacto para delinquir, y en donde definitivamente paguen sus condenas”, añadió el mandatario.

