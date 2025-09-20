Minuto30.com .- El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, celebró el éxito de la jornada de adopción de animales que se realizó en Parques del Río, la cual superó la meta del Plan de Desarrollo para 2025. El evento, en el que se adoptaron 49 perros y gatos procedentes del Centro de Bienestar Animal La Perla, es una muestra del amor y la amistad que la comunidad le tiene a sus mascotas.

La jornada, que se realizó en el marco de la campaña “Una historia llena de amor”, se convirtió en un hito histórico para la ciudad, ya que se superó la meta de adopciones del Plan de Desarrollo para 2025. El alcalde Gutiérrez, que se ha comprometido con el bienestar de los animales, afirmó en sus redes sociales que «Medellín, cada día mejor».

Con la adopción de estos 49 animales, la ciudad avanza en su compromiso con la protección y el bienestar de los animales, y se convierte en un ejemplo para otras ciudades del país.

