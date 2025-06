¡La pereza es la madre de todos los vicios! Se metieron a un cajero con todo y moto ¨por no caminar un poquito¨

Minuto30.com .- Porque caminar está sobrevalorado, una pareja decidió revolucionar el uso de los cajeros automáticos en Medellín ingresando nada más y nada menos que con todo y moto. ¿Quién necesita usar las piernas cuando puedes hacer tus diligencias bancarias como si estuvieras en un autódromo? El insólito episodio ocurrió el pasado fin de semana en el parque de Belén, donde la pereza dio “una vuelta olímpica”.

Los protagonistas de esta hazaña, claramente visionarios, no vieron la necesidad de bajarse de su vehículo de dos ruedas. ¿Para qué, si la moto puede entrar también? Fue así como sorprendieron a los transeúntes de la calle 76 con la carrera 30A, quienes seguro se preguntaron si se trataba de un nuevo servicio bancario: Drive-thru versión criolla.

Mientras algunos aún luchan con abrir puertas corredizas del cajero con las manos, esta pareja ya está en otro nivel: accesibilidad total, ahorro energético y cero pasos dados. Una verdadera inspiración para quienes creen que la comodidad no tiene límites (ni sentido común, aparentemente).

Por supuesto, el banco en cuestión no ha anunciado si incluirá zonas de parqueo interno para motocicletas en sus cajeros, pero a este ritmo no sería raro ver pronto una fila de carros, motos y, por qué no, hasta bicicletas, todos esperando su turno para sacar efectivo sin abandonar el asiento. ¡Bienvenidos al futuro de la bancarización con pereza turboalimentada!.

