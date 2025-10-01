Resumen: Expresidente César Gaviria critica duramente a Gustavo Petro, asegurando que la pérdida de su visa revela el "aislamiento internacional" y el fracaso de su política exterior y la "Paz Total"

«La pérdida de la visa de Petro revela el aislamiento internacional que padece Colombia»: César Gaviria

Minuto30.com .- El expresidente de Colombia y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, manifestó su «profunda preocupación» por el manejo de las relaciones bilaterales con Estados Unidos por parte del presidente Gustavo Petro.

En un comunicado oficial, Gaviria Trujillo criticó duramente la retórica «incendiaria» del mandatario, asegurando que la pérdida de su visa es una consecuencia directa del «aislamiento internacional» al que Petro conduce al país.

Crítica a la Diplomacia y la «Paz Total»

Gaviria señaló dos ejemplos de lo que considera una política exterior «estrepitosamente fallida»:

Descertificación de EE. UU. y Narcotráfico: El expresidente afirmó que la inclusión de Colombia en la lista de países que «han fracasado» en la lucha contra las drogas es una «seria advertencia» por el fracaso de la política de «Paz Total» y la entrega de vastas zonas del territorio a grupos criminales. Sin embargo, Gaviria destacó que Estados Unidos sancionó personalmente a Petro, diferenciando sus conductas de la nación colombiana. Aislamiento por Israel y Palestina: Gaviria cuestionó la postura del gobierno Petro frente a Israel, al promover el rompimiento de relaciones sin que ningún otro país se uniera. Además, criticó la «incoherencia» de guardar silencio frente a la masacre de ciudadanos israelíes el 7 de octubre, lo que, según él, golpea la imagen de Colombia.

Declaraciones de Petro, «Un Hecho Inadmisible»

El director del Partido Liberal rechazó enfáticamente las declaraciones de Petro en las calles de Nueva York, donde el presidente, megáfono en mano, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.

«No se puede hablar de respeto a la soberanía mientras, en la práctica, se avalan insinuaciones tan graves como la sublevación de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, un hecho inadmisible», sentenció Gaviria.

El expresidente alertó que este incidente, ocurrido en una «pequeña manifestación» y no en la ONU, ya está siendo reseñado por medios estadounidenses como un posible delito de invitación a la rebelión.

Llamado a la Rectificación Urgente

El Partido Liberal reclamó al Gobierno Nacional una rectificación urgente de su política exterior, instándolo a recomponer las relaciones con Estados Unidos. Gaviria aseguró que esta alianza es vital para la estabilidad económica, la seguridad y el desarrollo de Colombia.

Finalmente, el expresidente le exigió a Petro abandonar la «retórica antiestadounidense», ya que «no representa el sentir mayoritario del pueblo colombiano» y es ajena a los tiempos actuales. El jefe del partido Liberal además instó al Gobierno a iniciar un diálogo sobre la extradición con Estados Unidos, basado en la cooperación mutua y el respeto institucional.

