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    Video

    La «peinada» que le pegó «el tigre» a Iván Cepeda, defendiendo a Antioquia

    A través de un video, el candidato presidencial De la Espriella calificó a Cepeda de “bellaco” y “apátrida”

    Publicado por: SoloDuque

    ivan cepeda
    Iván Cepeda en una imagen de archivo
    La «peinada» que le pegó «el tigre» a Iván Cepeda, defendiendo a Antioquia

    Resumen: A través de un video, el candidato presidencial calificó a Cepeda de "bellaco" y "apátrida", defendiendo la identidad trabajadora del departamento:

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La campaña presidencial de 2026 sube de tono. El senador y candidato presidencial de la izquierda Iván Cepeda generó una ola de indignación en diversos sectores tras afirmar que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Estas palabras no pasaron desapercibidas para Abelardo de la Espriella, quien salió en defensa de la región con un contundente mensaje.

    La respuesta de De la Espriella: “Respete al pueblo pujante”

    A través de un video, el candidato presidencial calificó a Cepeda de “bellaco” y “apátrida”, defendiendo la identidad trabajadora del departamento:

    “Antioquia es la cuna del trabajo y de la modernidad económica del país. Ese sujeto denigra del pueblo antioqueño porque representa prosperidad e independencia, todo lo contrario al proyecto comunista de Cepeda”, sentenció De la Espriella.

    La “peinada” de De la Espiella

    Abelardo De la Espriella salió en defensa de la economía paisa y aseguró que Antioquia es el motor del desarrollo y la propiedad privada.

    Señaló que el departamento ha sido víctima del narcotráfico de las FARC y que la “Paz Total” de Petro es una “mampara protectora” de criminales y este señalamiento es la revictimización de los habitantes del departamento.

    Por último, el candidato presidencial de la derecha enfatizó “Iván, Antioquia no vota zurdo y me ayudará a derrotarte para castigarte como mereces”; reforzando su eslogan de un “gobierno de las regiones”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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