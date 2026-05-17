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    La «Paz Total» fracasó: el gobierno le dio espacio a los bandidos y Colombia sufre las consecuencias

    Por: Alejo Sánchez

    alejo sanchez envigado
    La «Paz Total» fracasó: el gobierno le dio espacio a los bandidos y Colombia sufre las consecuencias

    Resumen: Se registraron más de 400 ataques con drones en menos de dos años, que dejaron decenas de uniformados muertos y cientos de heridos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Después de casi cuatro años, la “Paz Total” del gobierno Petro se convirtió en un fracaso. En vez de desarmar a los grupos ilegales, les dio tiempo y espacios para crecer, mientras los colombianos siguen sufriendo extorsiones, masacres y ataques contra la Fuerza Pública. Cuatro de cada diez “gestores de paz” volvieron a delinquir.

    El gobierno destinó más de 100 mil millones de pesos a estos procesos. Las disidencias de las Farc crecieron de 3.279 a más de 4.000 miembros, y los grupos armados ilegales suman hoy más de 27.000 integrantes, con un aumento del 23,5 % solo en 2025.

    Se registraron más de 400 ataques con drones en menos de dos años, que dejaron decenas de uniformados muertos y cientos de heridos. En este periodo han asesinado a más de 330 militares y policías, y en el primer trimestre de 2026 se documentaron 35 masacres.

    Colombia necesita instituciones fuertes y una Fuerza Pública con respaldo claro. Sin autoridad del Estado, el narcotráfico y la extorsión se expanden y afectan a las familias y los comerciantes.

    Es hora de cambiar el rumbo: mano firme contra el crimen, respeto total a la legalidad y un total apoyo a nuestros policías y soldados.

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    Redacción Minuto30

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