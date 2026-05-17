Resumen: Se registraron más de 400 ataques con drones en menos de dos años, que dejaron decenas de uniformados muertos y cientos de heridos

La «Paz Total» fracasó: el gobierno le dio espacio a los bandidos y Colombia sufre las consecuencias

Después de casi cuatro años, la “Paz Total” del gobierno Petro se convirtió en un fracaso. En vez de desarmar a los grupos ilegales, les dio tiempo y espacios para crecer, mientras los colombianos siguen sufriendo extorsiones, masacres y ataques contra la Fuerza Pública. Cuatro de cada diez “gestores de paz” volvieron a delinquir.

El gobierno destinó más de 100 mil millones de pesos a estos procesos. Las disidencias de las Farc crecieron de 3.279 a más de 4.000 miembros, y los grupos armados ilegales suman hoy más de 27.000 integrantes, con un aumento del 23,5 % solo en 2025.

Se registraron más de 400 ataques con drones en menos de dos años, que dejaron decenas de uniformados muertos y cientos de heridos. En este periodo han asesinado a más de 330 militares y policías, y en el primer trimestre de 2026 se documentaron 35 masacres.

Colombia necesita instituciones fuertes y una Fuerza Pública con respaldo claro. Sin autoridad del Estado, el narcotráfico y la extorsión se expanden y afectan a las familias y los comerciantes.

Es hora de cambiar el rumbo: mano firme contra el crimen, respeto total a la legalidad y un total apoyo a nuestros policías y soldados.