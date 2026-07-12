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    La Patria Milagro

    Por: Alejo Sánchez

    Publicado por: Minuto30.com

    alejo sanchez envigado
    La Patria Milagro

    Resumen: Desde las regiones nunca guardamos silencio. Seguimos trabajando, defendiendo nuestras convicciones y levantando la voz frente a decisiones que considerábamos equivocadas

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    La victoria de Abelardo De La Espriella y Juan Manuel Restrepo representa una nueva esperanza para millones de colombianos que durante cuatro años vieron con preocupación el rumbo que tomó el país bajo el gobierno de Gustavo Petro. La inseguridad, la incertidumbre económica y el debilitamiento de las instituciones dejaron profundas consecuencias que hoy exigen un cambio de dirección.

    Desde las regiones nunca guardamos silencio. Seguimos trabajando, defendiendo nuestras convicciones y levantando la voz frente a decisiones que considerábamos equivocadas. Ahora el reto es acompañar al nuevo gobierno y aportar desde cada territorio para recuperar la confianza, fortalecer la seguridad y generar oportunidades para todos los colombianos.

    Más allá de la victoria electoral, comienza el verdadero trabajo: reconstruir el país y devolverle a Colombia el rumbo que nunca debió perder.

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    Redacción Minuto30

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