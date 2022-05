La parábola de Mino Raiola, de camarero a rey de fichajes

Roma, 30 abr (EFE).- La vida de Mino Raiola, apagada hoy a los 54 años, tiene el aire de una epopeya. Su carrera empezó de cero como hijo de inmigrantes italianos en los Países Bajos pero, más tarde, se coronaría como el superagente del fútbol, cerrando los fichajes más sonados y embolsándose míticas y desorbitadas comisiones.

El conocido empresario (Nocera Inferiore, 1967) había sido ingresado en el hospital San Raffaele de Milán (norte) y desde hacía días presentaba graves condiciones tras una larga enfermedad, no especificada.

Raiola fue uno de los representantes de futbolistas más poderosos del planeta, conocido por su tenaz dote negociadora y por haber cerrado algunos de los contratos más sonados de los últimos tiempos.

Su último galón fue el delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, pretendido por todos los grandes clubes del continente, como el Madrid o el FC Barcelona.

UNA CARRERA DESDE CERO

La carrera del empresario empezó prácticamente desde cero. En la década de los sesenta muchas familias italianas emigraban y la suya hizo lo propio cuando él era un niño, abandonando el empobrecido sur italiano para asentarse en Países Bajos, en Haarlem, donde creció.

Allí su padre, un mecánico napolitano, abrió un restaurante de comida italiana al que puso de nombre «Napoli» y donde Raiola empezó a trabajar con solo 11 años, sirviendo platos de pasta y pizza.

Entre las mesas del local, rápidamente popularizado en la ciudad neerlandesa, el joven Mino se desempeñó como camarero, entablando conversaciones con los comensales más dispares y adquiriendo, aún sin saberlo, el don de gentes y el olfato que le caracterizaría.

Mientras, Raiola empezaba a jugar en el equipo juvenil de Haarlem pero no tardaría en abandonarlo puesto que lo suyo, sin duda, eran los negocios, como había aprendido en aquel mentidero familiar.

Por aquel entonces había comprado una franquicia de McDonalds para venderla poco después y con el dinero de esa operación emprendió su nueva vida como agente de futbolistas, un sector que conocía por sus amistades entre los directivos del Haarlem, clientes habituales.

Terrible news. Football agent Mino Raiola has passed away after illness, he’s been sick for months, he was 54.

Raiola was the agent of many football stars like Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Erling Haaland, Pavel Nedved and many others.

🙏🏻🕊

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2022