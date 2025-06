“La palabra sí vale”: Fico anunció que no será candidato presidencial y seguirá trabajando por Medellín

Resumen: El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que no renunciará a su cargo para postularse a la presidencia en 2026. Cumplirá su mandato de cuatro años, afirmando que honrará la confianza de los ciudadanos y que Colombia no puede soportar "ocho años de desastre".

El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha zanjado las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial para 2026, confirmando que no renunciará a su cargo y cumplirá su mandato de cuatro años al frente de la capital antioqueña. La declaración la hizo a través de su cuenta de X, donde enfatizó el valor de la palabra en el ámbito público.

“La palabra sí vale. La palabra tiene que valer, sobre todo cuando se trata de lo público. Yo sí cumplo lo que digo”, afirmó Gutiérrez, refiriéndose al 30 de mayo como la fecha límite para renunciar a la alcaldía con miras a una aspiración presidencial. El mandatario recordó que desde el inicio de su administración dejó clara su intención de gobernar Medellín por el período completo.

Para Gutiérrez, no renunciar a la alcaldía no significa desentenderse de la situación del país, sino “honrar la confianza de quienes me eligieron”. Con un tono crítico hacia la actual administración nacional, el alcalde sentenció: “Desde Medellín seguimos trabajando por el país. Porque Colombia puede aguantar cuatro años de desastre, pero no ocho”.