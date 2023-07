La oposición puso Presidente de Senado

in

Gracias a los votos de Cambio Radical, el Centro Democrático, de varios senadores de La U y del Partido Conservador, además de al menos siete disidentes del Pacto Histórico, Iván Name Vásquez alcanzó la presidencia del Senado.

Lo que se daba por hecho, que a esa dignidad llegaría Angélica Lozano, cambió de un momento a otro, cuando en la plenaria de la Corporación Name pidió la palabra para postularse y señalar que no solo les daría garantías a todas las bancadas, particularmente a las declaradas en oposición al Gobierno y, sentenciar, que él no está atado con el collar del Gobierno y que su ejercicio se debe al Poder Legislativo.

Minutos antes Humberto de la Calle, Guido Echeverry, Andrea Padilla y otros senadores de la coalición Centro Verde Esperanza habían señalado a Angélica Lozano como su candidata, desautorizando cualquier postulación a nombre de la bancada compuesta por 13 congresistas.

En tono de indignación y con dolor político, después de escuchar la avalancha de elogios a Lozano, Inti Asprilla hizo público su retiro de la competencia por la Presidencia, lo que hacía presagiar el casi seguro triunfo de Angélica Lozano.

Sin embargo, en medio de los elogios y discursos, en los corredores del hemiciclo se vislumbraba un intenso movimiento, conversaciones al oído entre congresistas de la oposición y un número significativo de senadores declarados en independencia, la presidencia para Name se estaba cocinando y, al mismo tiempo, la aspiración de Angélica se quemaba en la puerta del horno.

El resultado de las votaciones secretas fue estrecho, solo cuatro votos le dieron la victoria al representante de una de las más añejas castas políticas del Caribe, que arrancó desde los años 70 con el patriarca liberal José Name Teherán y se ha mantenido vigente con José David Name Cardozo, presidente del Congreso en 2014-2015 en nombre del Partido de la U, y ahora con Iván Name Vásquez, sobrino y primo de los dos primeros.

La oposición fue unánime en votar por el nuevo presidente y los lazos familiares ayudaron a que se sumaran los votos de La U y de los conservadores que, adicionados con al menos siete papeletas depositadas en su nombre por congresistas del Pacto, le dieron la victoria al nuevo presidente con 54 votos, en tanto Lozano sumó 50.

Este resultado deja dos conclusiones irrefutables: que las mayorías no están con el Gobierno, lo que obliga al Ministro del Interior a redoblar esfuerzos por rearmas la coalición, para lograr el trámite exitoso de las reformas sociales y que, además, las fisuras en el Partido Alianza Verde se han profundizado, hoy el distanciamiento es mayor entre ´petristas´ y ´claudistas´.

