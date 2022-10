La OEA aprueba declaración de ‘Respaldo a la Paz Total en Colombia’

in

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en la 52ª Asamblea General de la entidad la declaración ‘Respaldo a la Paz Total en Colombia’, que resalta “la importancia fundamental de la consolidación de la paz en el país, como un aporte a la construcción permanente de las Américas como zona de paz”.

Ante los miembros de la organización, el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, expresó su agradecimiento por la declaración que respalda la Paz Total en Colombia.

‘La paz en Colombia se convirtió de tiempo atrás en un propósito nacional. Fue la necesidad de resolver conflictos lo que llevó a la convocatoria de la Constituyente en 1991, de la cual fui partícipe’, manifestó.

Y señaló que ‘desde entonces proseguimos la búsqueda de la paz con aquellos alzados en armas que no participaron en la Constituyente, particularmente con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y se logró un acuerdo de paz en el 2016, cuyo texto se implementó como documento oficial del Consejo de Seguridad (de la ONU) y sobre el cual recayó una declaración unilateral de Estado, a la luz de las normas internacionales, manifestando que Colombia se comprometía con el mundo entero en la aplicación de las normas que consagraba el acuerdo de La Habana”.

El Ministro Leyva agregó que “es a partir de allí que continuamos, después de haber logrado ese éxito, buscando la paz con algunas agrupaciones que quedaron de lado, algunas disidencias, para llegar a la Paz Total’.

El proyecto también reconoce las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la OEA y hace un llamado a los órganos de esa organización, los Estados miembros y la comunidad internacional a continuar acompañando la construcción de una paz estable y duradera en Colombia.

‘Paz Total Política, Paz Total ya, no como negociación política, sino como negociación de justicia para que haya un acogimiento de esas fuerzas, de tal forma que se logre, como se señala aquí, en lo que ustedes han aprobado, la Paz Total. Y hemos agregado ‘Más allá de nuestras fronteras’ porque entendemos que el apaciguamiento debe ser continental’, señaló el Canciller Leyva.

Y dijo que ‘porque el Presidente Petro, que logró su elección precisamente por aquello de la Paz Total, es enemigo de la guerra, no importa la latitud, porque hay que ir más allá de una situación de la violencia en armas o del narcotráfico para entender que la gran guerra hoy es la que nos compromete a todos, porque estamos destruyendo el planeta. Aquí hay una sumatoria de visiones que yo quería destacar, porque nuestro compromiso como colombianos con la Paz Total, no solamente acogido por ustedes mediante esta declaración, va más allá y es lo que me lleva a mí, en esta primera ocasión que tengo la oportunidad de estar con ustedes, de invitarlos a que marchemos hacia la Paz Total en el mundo para salvar el planeta”, indicó Leyva.

Dentro de sus puntos, la declaración respalda las iniciativas que contribuyan a fortalecer la perspectiva de género, y garantizar y promover el aumento de la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en la construcción de la paz, la prevención y la solución de los conflictos en Colombia.

