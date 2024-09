La Negra Candela «reveló la millonaria suma» que pagó por la demanda del video íntimo de Lully Bossa en el 2001.

23 años después que el lío legal que tuvo Graciela Torres, mejor conocida como La Negra Candela, vivió cuando publicó un video íntimo de la actriz Luly Bossa con su entonces pareja sentimental, vuelve con el detalle de lo que debió pagarle a la actriz ante la demanda. La revelación la hizo la periodista de la farándula en «El Arranque» de la emisora MIX Bogotá.

De acuerdo a a Negra Candela ahí se le fueron «80 paquetes» es decir ochenta millones de pesos que cosiguió «legalmente» gracias a sus hijos que le aportaron el dinero que iba ser utilizado en una inversión. Ese tema olvidado, hizo que se recordará que Lully Bossa hiciera una advertencia. «Si ella se refería de nuevo al caso podría ocasionar otra demanda».

Ante la pregunta que los Dj de Mix le hicieron, sobre su relación con la actriz y si Bossa, «podría demandar al ventilar el pago». Porque la actriz había hecho la advertencia. A lo que Graciela respondió que, «seguramente me podrá demandar porque necesita publicidad, necesita estar vigente otra vez, supongo yo, porque pues Pino, díganme ustedes cuáles telenovelas recuerda que haya estado Luly Bossa«. Dejando claro que el proceso precluyó.

La Negra no se queda con nada

En su tono mordaz ella les dijo a los DJ de Mix sobre sus dudas: «Preocúpense por los problemas que ustedes tienen actualmente, generación de cristal. Eso pasó en el 2002, ese caso precluyó, a mí no me embargaron, no me echaron a la cárcel y he seguido feliz de la vida». Y Curiosamente como este fue un tema nacional en el 2001, ella recordó también un hecho sobre que la habían embargado. ¿De dónde sacaron que a mí me embargaron?, a mí nunca me embargaron, puro cuento, es toda esa ficción que desata la comunicación en el teléfono roto. Yo tengo un compañero muy querido de la universidad, que vive en Alemania hace muchos años, y me llamó muy preocupado porque le dijeron que yo estaba en la cárcel en el Buen Pastor, imagínense [hasta donde llegaron los rumores]” puntualizó.

Con el humor que siempre la ha caracterizado, al preguntarle si volvería a pasarle y pagar esa suma de nuevo, dijo «que se iría a vivir debajo de un puente«. Lo irónico como dijo Pino Dj, el video aún sigue colgado en redes sociales para los que no lo han visto.



