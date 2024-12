La Negra Candela acaba con la Casa de los Famosos y «la coge contra los influencers que no da rating» por experiencia de Sebastián Villalobos.

Si hay alguien en el medio de la telvisión y los chismes es «La Negra Candela«, Graciela Torres, quien ha tenido los espacios, columnas y programas radiales donde el «cotilleo» o «chismes» son su fuente de trabajo. En el espacio «El Arranque» de la Emisora MIX Bogotá se despacho con toda diciendo cuál era su punto de vista lo mal de la Casa de los Famosos Colombia. “El gran fracaso de ‘La Casa de los Famosos’ es que no hay famosos. (…) Se supone que el gran fuerte del programa son los influencers, y esos es un fracaso porque la gente no los conoce, ellos son de nicho. (…) Ellos se creen los ‘divos’, obviamente tienen sus seguidores, aunque yo no les creo porque hay unos que los compran. (…) Con lo que pasa en la casa de los famosos De ha demostrado que nada que ver”, dijo la Negra.

Los influencers no dan rating

Si lo que buscaban con los influencer era sintonía, la Negra recordó una vez que el Canal RCN buscó a Sebastián Villalobos para un reality. La esperanza era que los cuatro millones de seguidores de locutor y presentador, se sumarán en la interactividad y al programa. Esperando que si quiera la mitad de esos seguidores, le dieran un like para seguir el espacio de baile de celebridades. La sorpresa se la llevaron al hacer el análisis del aporte de la celebridad y «quedaron en shock». Ya que sólo aportó «20 seguidores» contó Candela a los locutores de MIX que quedaron con la boca abierta. Una reflexión que aún siguen tomando empresas audiovisuales para sus contenidos y que ella expone como una razón de peso para lo que sucede en este reality.



El rating de la Casa de los Famosos sigue no ha podido ganarle a Caracol y sus enfrentados como el Canal RCN esperaba.

#RatingOficial 26 de febrero de 2024 pic.twitter.com/LxkgIp0AY9 — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) February 27, 2024



