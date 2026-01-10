Resumen: A las 9:00 p. m., hora exacta en la que Yeison debía subir al escenario, se llevará a cabo un acto especial para honrar su memoria y legado musical

«La música se detuvo para dar paso al dolor»: Minuto de Silencio por Yeison Jiménez en Marinilla

Minuto30.com .- Lo que inició como un rumor en redes sociales ha sido confirmado oficialmente por la Alcaldía de Marinilla. El ídolo de la música popular, Yeison Jiménez, falleció en la tarde de este sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo registrado en el municipio de Paipa, Boyacá.

El artista se disponía a viajar hacia el Oriente antioqueño para cumplir con su presentación estelar en las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre, programada para las 9:00 p. m. de hoy.

El reporte del accidente en Paipa

Según el comunicado oficial, la aeronave en la que viajaba el artista junto a parte de su equipo de trabajo sufrió un siniestro fatal en el momento del despegue desde el aeródromo de Paipa.

La administración municipal confirmó que, además del cantante, otras personas que lo acompañaban en la aeronave también perdieron la vida en el hecho.

Reportes preliminares indican que la avioneta no logró ganar la altura necesaria tras la carrera de despegue, impactando a pocos metros de la pista.

Homenaje póstumo en Marinilla

En Marinilla, donde miles de seguidores esperaban al “Aventurero”, la música se detuvo para dar paso al dolor. La Alcaldía de Marinilla anunció las siguientes medidas en señal de duelo:

Minuto de silencio: Realizado de manera inmediata tras conocerse el comunicado.

Homenaje simbólico: A las 9:00 p. m., hora exacta en la que Yeison debía subir al escenario, se llevará a cabo un acto especial para honrar su memoria y legado musical.

“Marinilla se une al duelo nacional y eleva una oración por el descanso eterno del artista y de las demás víctimas”, expresó la administración de Julio Serna en un sentido comunicado a la opinión pública.

Luto nacional

La muerte de Yeison Jiménez, a sus 34 años, deja un vacío incalculable. Su carrera, marcada por la superación personal desde las plazas de mercado hasta los más grandes escenarios del mundo, lo convirtió en un símbolo de esperanza para millones de colombianos.

A esta hora, organismos de socorro en Boyacá trabajan en la recuperación de los cuerpos, mientras la Aeronáutica Civil inicia las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro en el aeropuerto de Paipa.