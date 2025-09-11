Resumen: Un joven de Segovia, Juan Diego R. A., murió en la Clínica Las Américas de Medellín tras ser herido con arma de fuego. El joven había llegado a la ciudad hace una semana y se encontraba de "parche".

La misteriosa muerte de un joven de Segovia en Medellín: vino a arreglar un celular y no regresó

Minuto30.com .- Un trágico suceso ha conmocionado a una familia del municipio de Segovia, Antioquia. Juan Diego R. A., un joven de 24 años, falleció este jueves en una clínica del suroccidente de Medellín, luego de haber sido herido con arma de fuego.

Según versiones extraoficiales, la víctima habría llegado a Medellín el pasado 3 de septiembre para arreglar un celular y se hospedaba en el barrio Castilla. El 4 de septiembre, Juan Diego le habría informado a sus allegados que saldría «de parche». Sin embargo, horas después, fueron notificados que el joven había sido lesionado con arma de fuego, sin que se conozcan mayores detalles del hecho.

Cuentan que Juan Diego fue hallado inconsciente en una calle, por lo que las autoridaes fueron alertadas y de inmediato fue llevado al centro asistencial. A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, el joven falleció la madrugada de este jueves.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer las circunstancias en las que Juan Diego fue herido y dar con el paradero de los responsables.

