La Minga Indígena advierte que se defenderá si los agreden en Cali

El anuncio de la Minga Indígena tras su llegada a Cali en diciembre con masiva movilización desató una polémica

Una aguda polémica se produjo tras las declaraciones por parte de la Minga Indígena del Cauca al avisar que realizará una masiva movilización hacia Cali, del 8 al 10 de diciembre del 2021. Los caleños han rechazado todo tipo de actos que provoquen la violencia en su ciudad y le piden a las autoridades que se garantice la seguridad para evitar dificultades como las que se presentaron en las manifestaciones del último paro nacional.

La Minga busca llegar a Cali para avanzar en procesos sociales y no para tener problemas con los habitantes de esa ciudad, anunció el Consejo Regional Indígena del Cauca. A pesar de eso, confirman que en caso de ser atacados, se defenderán.

«Si nos buscan, nos van a encontrar. Nosotros no vamos en son de pelea, vamos pacíficamente, pero estamos preparados porque si nos atacan tendremos que defendernos», advirtió Hermes Pete, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca.

El grupo indígena informó también que debido a los incumplimientos por parte del Gobierno Nacional sobre los acuerdos pactados, deben realizar la movilización y alzar sus voces.

«La pelea nuestra no es con la Policía, el Ejército o los ciudadanos, sino con los que someten al pueblo colombiano a la esclavitud y la miseria. No nos vamos a morir encerrados cobardemente, sino peleando y luchando como pueblos dignos y si el Gobierno no avanza con las garantías, seguramente tampoco habrá Navidad”, indicó Pete.

Según Jorge Iván Ospina, el alcalde de Cali, la Minga puede movilizarse sin restricciones por el territorio y ofreció para sus integrantes acompañamiento y respeto.

Los 11 pueblos Indígenas del Cauca se unen para traer la Minga del Arte Indígena, Culturas en Comunicación a la ciudad de Popayán. #MingadelArteIndígena #ArteparalaVida #Cauca #Popayán #CRIC pic.twitter.com/OgGmLfCYTf — Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (@CRIC_Cauca) November 11, 2021