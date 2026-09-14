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Resumen: La Fiscalía descubrió una red de estafas telefónicas desde La Picota que habría obtenido más de $4.900 millones mediante amenazas y engaños.

La millonaria red que habría operado desde La Picota usando estafas telefónicas

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una estructura que habría conseguido más de $4.900 millones mediante estafas telefónicas y extorsiones coordinadas desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá.

Los integrantes de la organización presuntamente lograron acceder a celulares, internet y aplicaciones financieras para contactar personas en diferentes regiones del país.

Según las autoridades, una de las principales modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales.

Después de establecer contacto, los responsables utilizaban fotografías obtenidas de redes sociales, imágenes íntimas compartidas durante las conversaciones o montajes para intimidar a las víctimas.

Con ese material, realizaban amenazas y acusaciones relacionadas con supuestos delitos sexuales y exigían dinero para evitar su divulgación. En algunos casos, después de recibir una primera transferencia, incrementaban las presiones para conseguir nuevos pagos.

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Los recursos eran enviados a cuentas bancarias y billeteras digitales de terceros. Posteriormente, el dinero era repartido entre los integrantes de la organización, retirado en efectivo o utilizado para adquirir diferentes bienes. Para reconstruir el movimiento financiero, los investigadores analizaron más de 631.000 operaciones y relacionaron 43 noticias criminales con las denuncias conocidas.

La Fiscalía señaló como presunto líder a Fabián, alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien se encuentra privado de la libertad. Aunque estaba recluido, habría continuado ejerciendo control sobre las actividades criminales y financieras, recibiendo parte de los recursos mediante consignaciones de bajo monto.

La investigación también estableció que la estructura habría ocultado al menos $2.000 millones en menos de cuatro años. Según la Fiscalía, parte de las ganancias habría servido para conservar el control dentro de la prisión y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.

Durante el proceso fueron capturados Bibiana, Helim y Michael Stiven. Los tres fueron enviados a prisión mientras avanzan las investigaciones por delitos como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.

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