La mexicana Marina Malpica aclara malentendidos con Brasil y jueces en los Panamericanos

Santiago de Chile, 4 nov (EFE).- La mexicana Marina Malpica, envuelta en una serie de polémicas por las competencias de gimnasia rítmica en los Panamericanos, dijo a EFE este sábado que su intención no fue ofender a Brasil, pero no desmintió lo dicho contra los jueces.

La mexicana era una de las favoritas para colgarse varios oros en las justas continentales pero terminó sin ninguno pese a llenarse de doradas en los Centroamericanos.

Malpica perdió el cupo para los Olímpicos de París 2024 al quedar en la cuarta posición del individual completo, lo que también le impidió subirse al podio en la máxima prueba continental de la rítmica, que fue ocupado por la brasileña Barbara Domingos.

A eso se sumaron la derrotas en las individuales de aro, balón, cinta y mazas, pruebas que también fueron dominadas por las brasileñas.

Sin que se hubieran terminado las competiciones, la mexicana hizo una serie de comentarios en sus redes sociales en los que criticó que fuera Brasil la que siempre se llevara los premios.

"Me cambiaré a Brasil a ver si me dan algo", señaló en un mensaje que luego borró.

En otro mensaje, también dejó entrever que había parcialidad en la competición.

"Es que cuando estaba la de USA todos los oros tenían que ser de ese país y ahora todos los oros para Brasil. Nunca se acabará esto. Lamentablemente no tengo a nadie en la FIG ni en la UPAG", señaló.

Y remató con una entrevista en la que dijo que tal vez su condición de mexicana le había impedido el triunfo, criticando a los jueces.

"Pues tal vez no deba de decir esto pero yo creo que deberían de ser un poco más justos, no queda en mí, a veces pues ser mexicana no sé si ayude mucho en esta situación, ya que ahorita no hay un alto rango ahí en las jueces de mexicanos, pero lo di todo y no puedo hacer más, mi trabajo lo hice y estoy feliz por eso", dijo a XEU deportes.

Cuestionada por EFE sobre la polémica que la envuelve, la mexicana dijo que su intención nunca fue ofender a Brasil y se disculpó.

"Mi intención nunca fue ofender a las brasileñas. Si fue así, pido disculpas", señaló.

En cuanto a lo que ha dicho sobre los jueces Malpica solo precisó: "No soy la única que lo dice. No voy a hablar más del asunto".

La mexicana, sin embargo, dejó en claro que estaba contenta con su debut en los Panamericanos.

"Siento que hice mi mejor trabajo, quedé de cuarta (en la clasificación de la individual completa). Son mis primeros panamericanos", aseveró.

Malpica aún tiene posibilidades de competir en los Olímpicos de París si logra conseguir el cupo en 2024 en el Campeonato Panamericano.

Por: EFE