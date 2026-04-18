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    La menor Yulianis Yelibeth Marulanda desapareció en Medellín

    Desapareció el 15 de abril en el corregimiento San Sebastián de Palmitas

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Yulianis Yelibeth Marulanda desapareció en Medellín

    Resumen: Yulianis Yelibeth Marulanda Rodríguez es una adolescente de 15 años, de sexo femenino y con identidad de género mujer. Tiene nacionalidad venezolana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Yulianis Yelibeth Marulanda Rodríguez es una adolescente de 15 años, de sexo femenino y con identidad de género mujer. Tiene nacionalidad venezolana.

    Hasta el momento no se cuenta con información sobre sus prendas de vestir ni accesorios al momento de la desaparición, así como tampoco se registran señales particulares que ayuden a su identificación.

    Su desaparición ocurrió el 15 de abril de 2026 en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, en Medellín, Antioquia. Este caso se reporta como un hecho de persona desaparecida en dicha zona.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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