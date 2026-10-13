La menor Yuley Melissa Velásquez desapareció en Medellín

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Resumen: Yuley Melissa Velásquez Tejada es una adolescente de 14 años, de sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana.

Yuley Melissa Velásquez Tejada es una adolescente de 14 años, de sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana.

Al momento de su desaparición, vestía un short de jean, una camiseta roja y tenis blancos. Como señal particular, tiene un piercing en la lengua.

Su desaparición ocurrió el 3 de octubre de 2026 en el sector de Villatina, Medellín, Antioquia.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes