La menor Yuley Melissa Velásquez desapareció en Medellín
Resumen: Yuley Melissa Velásquez Tejada es una adolescente de 14 años, de sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana.
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Yuley Melissa Velásquez Tejada es una adolescente de 14 años, de sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana.
Al momento de su desaparición, vestía un short de jean, una camiseta roja y tenis blancos. Como señal particular, tiene un piercing en la lengua.
Su desaparición ocurrió el 3 de octubre de 2026 en el sector de Villatina, Medellín, Antioquia.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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