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La menor Yuley Melissa Velásquez desapareció en Medellín

Su desaparición ocurrió el 3 de octubre en el sector de Villatina

Publicado por: Juan Manuel

YULEY MELISSA VELASQUEZ TEJADA
La menor Yuley Melissa Velásquez desapareció en Medellín

Resumen: Yuley Melissa Velásquez Tejada es una adolescente de 14 años, de sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana.

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Yuley Melissa Velásquez Tejada es una adolescente de 14 años, de sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana.

Al momento de su desaparición, vestía un short de jean, una camiseta roja y tenis blancos. Como señal particular, tiene un piercing en la lengua.

Su desaparición ocurrió el 3 de octubre de 2026 en el sector de Villatina, Medellín, Antioquia.

3 BOLETIN YULEY MELISSA VELASQUEZ TEJADA

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