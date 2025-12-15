La menor Yordanis Michel Veraciarta desapareció en la vereda Mensuli

Resumen: Yordanis Michel Veraciarta Florez es un adolescente de 15 años de edad, migrante, identificado con documento PPT N.° 7655194. Presenta contextura robusta, rostro de contorno cuadrado, piel trigueña, cabello castaño oscuro y ojos negros. Sus rasgos incluyen boca grande con labios grandes, nariz achatada y lóbulos adheridos. Como señas particulares, tiene una cicatriz en la frente y discapacidad intelectual.

La menor desapareció el 29 de julio de 2025 en la Fundación NEUROSABER, ubicada en el kilómetro 10 de la vía a Piedecuesta, vereda Mensuli, Santander, Colombia. Al momento de su desaparición vestía blusa y jean. El caso se encuentra registrado bajo el código SIRDEC 2025D008920. Piedecuesta es un municipio cercano a Bucaramanga, lo que sitúa la desaparición claramente dentro del departamento de Santander.

Cualquier información que permita dar con su paradero debe ser comunicada de manera inmediata al CTI de la Fiscalía General de la Nación, Grupo de Desaparecidos, a los teléfonos 316 274 2213 o 318 341 8236. La colaboración ciudadana es fundamental para ayudar a su pronta localización en Santander.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes