La menor Yesenia Mosquera desapareció en Medellín

Yesenia Mosquera Mosquera es una adolescente de 16 años que desapareció el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Juan 23.

Al momento de su desaparición, no se conoce con exactitud qué ropa llevaba puesta. Sin embargo, se han compartido algunos rasgos físicos para facilitar su identificación y búsqueda.

Entre sus señales particulares destacan una cicatriz en la mejilla, piel morena, una estatura de aproximadamente 1.65 metros y trenzas con extensiones.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes