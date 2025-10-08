YENSI NICOL ROMERO CORDOBA
La menor Yensi Nicol Romero desapareció en Medellín

Resumen: Yensi Nicol Romero Córdoba, una joven de 17 años, fue reportada como desaparecida el 6 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Bello Oriente.

Yensi Nicol Romero Córdoba, una joven de 17 años, fue reportada como desaparecida el 6 de octubre de 2025 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Bello Oriente.

Al momento de su desaparición, se encontraba vestida con una pijama, lo que podría indicar que su salida del hogar fue repentina o no planificada.

La joven tiene una estatura de 1.50 metros, contextura delgada y tez morena. Sus ojos son de color café, y su cabello es negro, pero lleva trenzas teñidas de color rojo.

