La menor Yasmin Mariana Ortiz desapareció en Medellín

Yasmin Mariana Ortiz Chaverra, una joven de 16 años, fue reportada como desaparecida el 28 de septiembre de 2025 en el sector de Belén Rincón, en Medellín.
Al momento de desaparecer, Yasmin vestía una camisilla negra, una sudadera rosada y tenis blancos con gris.
En cuanto a sus características físicas, Yasmin tiene contextura delgada, piel blanca, ojos verdes y labios gruesos.