La menor Violetta Yotagri desapareció en Bello

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Resumen: Violetta Yotagri Ramírez es una niña de 7 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, no se registran señales particulares que permitan distinguirla físicamente.

Violetta Yotagri Ramírez es una niña de 7 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, no se registran señales particulares que permitan distinguirla físicamente.

La desaparición de Violetta fue reportada el 6 de octubre de 2026, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, Colombia. Desde esa fecha, su paradero constituye el dato principal relacionado con el caso.

En cuanto a sus prendas de vestir y accesorios al momento de la desaparición, no se dispone de información. Tampoco se reportan características físicas particulares adicionales en los datos proporcionados, por lo que estos aspectos permanecen sin especificar.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes