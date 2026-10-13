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La menor Violetta Yotagri desapareció en Bello

La desaparición de Violetta fue reportada el 6 de octubre en el municipio de Bello

Publicado por: Juan Manuel

VIOLETTA YOTAGRI RAMIREZ
La menor Violetta Yotagri desapareció en Bello

Resumen: Violetta Yotagri Ramírez es una niña de 7 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, no se registran señales particulares que permitan distinguirla físicamente.

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Violetta Yotagri Ramírez es una niña de 7 años de edad, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, no se registran señales particulares que permitan distinguirla físicamente.

La desaparición de Violetta fue reportada el 6 de octubre de 2026, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, Colombia. Desde esa fecha, su paradero constituye el dato principal relacionado con el caso.

En cuanto a sus prendas de vestir y accesorios al momento de la desaparición, no se dispone de información. Tampoco se reportan características físicas particulares adicionales en los datos proporcionados, por lo que estos aspectos permanecen sin especificar.

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