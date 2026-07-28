La menor Valerie Peña Gaviria desapareció en Medellín

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Resumen: Valerie Peña Gaviria es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Como señal particular, presenta un tatuaje en la espalda, característica que puede facilitar su identificación.

Valerie Peña Gaviria es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Como señal particular, presenta un tatuaje en la espalda, característica que puede facilitar su identificación.

Según la información disponible, Valerie fue reportada como desaparecida el 22 de julio de 2026 en la ciudad de Medellín, Colombia. Desde esa fecha, se desconoce su paradero.

La información difundida busca apoyar su identificación y localización, resaltando sus datos básicos y su señal particular. Cualquier información que contribuya a establecer su ubicación debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes