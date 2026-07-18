La menor Valeria Tamayo desapareció en Medellín

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Resumen: Se solicita apoyo para localizar a Valeria Tamayo Zea, adolescente de 14 años de edad, de sexo e identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, quien fue reportada como desaparecida en Medellín , Antioquia, específicamente en el barrio Santo Domingo, el día 16 de julio de 2026.

Se solicita apoyo para localizar a Valeria Tamayo Zea, adolescente de 14 años de edad, de sexo e identidad de género femenina y nacionalidad colombiana, quien fue reportada como desaparecida en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Santo Domingo, el día 16 de julio de 2026.

Al momento de su desaparición, Valeria vestía una blusa negra, pantalón jean azul claro y tenis Nike blancos con negro. Sus características físicas son: piel trigueña, cabello negro largo, abundante y liso, cejas abundantes, pestañas grandes, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,58 metros.

Como señal particular, presenta un lunar negro de tamaño mediano ubicado en el glúteo. Cualquier información que permita conocer su paradero o aportar datos relevantes para su ubicación puede ser de gran ayuda para su búsqueda.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes