La menor Valeria Ruiz desapareció en Medellín

Valeria Ruiz Montoya, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 2 de octubre de 2025 en el sector Aranjuez del municipio de Medellín.
Al momento de su desaparición, llevaba puesta una camiseta gris, jean azul claro y botas negras.
Entre sus características físicas se destaca una contextura gruesa, piel blanca, ojos color café y boca pequeña. También se distingue por tener un piercing en la nariz.