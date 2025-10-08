La menor Valeria Ruiz desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Valeria Ruiz Montoya, de 15 años, fue reportada como desaparecida el 2 de octubre de 2025 en el sector Aranjuez del municipio de Medellín.

Al momento de su desaparición, llevaba puesta una camiseta gris, jean azul claro y botas negras.

Entre sus características físicas se destaca una contextura gruesa, piel blanca, ojos color café y boca pequeña. También se distingue por tener un piercing en la nariz.

