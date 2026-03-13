La menor Susej María Lugo desapareció en Santo domingo

Resumen: Susej María Lugo Chávez es una adolescente venezolana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color gris, un pantalón tipo sudadera de color azul claro y tenis de tela de color negro.

Susej María Lugo Chávez es una adolescente venezolana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de color gris, un pantalón tipo sudadera de color azul claro y tenis de tela de color negro.

Como señal particular, la menor tiene brackets en el maxilar superior de color azul claro, lo que puede ayudar a su identificación. No se mencionan otras características físicas distintivas en el reporte.

La desaparición ocurrió el 10 de marzo de 2026 en Santo Domingo, específicamente en el sector El Chispero. Desde esa fecha se desconoce su paradero, por lo que se solicita atención y colaboración para cualquier información que permita localizarla.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes