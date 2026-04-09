La menor Sofía Vélez desapareció en Girardota

Resumen: Sofía Vélez Henao es una menor de 14 años, de sexo e identidad de género femenino y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca tipo polo, un overol de jean color azul claro, tenis de color claro y llevaba un morral blanco con negro.

Sofía Vélez Henao es una menor de 14 años, de sexo e identidad de género femenino y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía una camiseta blanca tipo polo, un overol de jean color azul claro, tenis de color claro y llevaba un morral blanco con negro.

Entre sus características físicas se destaca que tiene el cabello largo castaño oscuro, piel blanca, ojos café oscuro y una contextura delgada. Mide aproximadamente 1.70 metros, usa brackets negros y tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo con letras árabes como señal particular.

La joven fue reportada como desaparecida el 23 de marzo de 2026 en el barrio Santa Ana, en el municipio de Girardota, Antioquia. Desde esa fecha no se tiene información sobre su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes