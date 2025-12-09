La menor Saray Galue desapareció en Medellín

Resumen: Saray Galue Espitia, de 16 años, desapareció el 8 de diciembre de 2025 en el barrio Belén Rincón, en Medellín, Antioquia.
La joven vestía un short azul claro, una blusa blanca con escote y tenis negros. Estos detalles de su vestimenta corresponden a la última información conocida sobre su apariencia antes de ser vista por última vez.
En cuanto a sus características físicas, Saray tiene contextura delgada, piel trigueña y cabello liso, largo. Su rostro es alargado, con nariz achatada, boca y labios medianos. Sus ojos son de tamaño mediano y color negro.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
