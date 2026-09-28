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    La menor Sara Valentina Pino desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 19 de septiembre en el barrio Versalles Dos

    Publicado por: Juan Manuel

    SARA VALENTINA PINO HEREDIA
    La menor Sara Valentina Pino desapareció en Medellín

    Resumen: Sara Valentina Pino Heredia es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer.

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    Sara Valentina Pino Heredia es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo femenino e identidad de género mujer.

    Fue reportada como desaparecida el 19 de septiembre de 2026, en el barrio Versalles Dos, en Medellín, Antioquia. Al momento de la desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba.

    Entre sus señales particulares se encuentran un tatuaje con la letra “M” en la mano izquierda, un piercing en la lengua y una raya en la ceja derecha.

    3 BOLETIN SARA VALENTINA PINO HEREDIA

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