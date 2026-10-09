La menor Sara Sarith Martínez desapareció en Medellín

Resumen: Sara Sarith Martínez Palencia es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo femenino e identidad de género femenina, quien fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2026 en el barrio Villatina, en Medellín, Antioquia.
Sara Sarith Martínez Palencia es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo femenino e identidad de género femenina, quien fue reportada como desaparecida el 5 de octubre de 2026 en el barrio Villatina, en Medellín, Antioquia.
Al momento de su desaparición, vestía una blusa roja de tiras, un short azul de jean y chanclas rojas peludas con una figura de conejo, prendas que pueden contribuir a su identificación.
Entre sus señales particulares se encuentran un piercing en la nariz, cabello negro, largo y ondulado, piel trigueña, contextura delgada, ojos café oscuro y una estatura reportada de 1,50 metros. Se solicita a la ciudadanía estar atenta a estas características y suministrar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
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