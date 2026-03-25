La menor Samantha Ortega desapareció en Medellín

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Resumen: El caso corresponde a Jerónimo Rodríguez Ríos, también conocido como Samantha Ortega, una persona colombiana de 16 años. Aunque su sexo registrado es masculino, se identifica como mujer transgénero.

El caso corresponde a Jerónimo Rodríguez Ríos, también conocido como Samantha Ortega, una persona colombiana de 16 años. Aunque su sexo registrado es masculino, se identifica como mujer transgénero.

Al momento de su desaparición, vestía falda negra, blusa negra, zapatos negros tipo tenis y una peluca negra, elementos que ayudan a su identificación.

La desaparición ocurrió en Medellín el 20 de marzo de 2026, según la información proporcionada.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes