Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    La menor Samantha Fuenmayor desapareció en Bello

    Fue reportada como desaparecida en el municipio de Bello el 9 de diciembre

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Samantha Fuenmayor desapareció en Bello

    Resumen: Samantha Fuenmayor Bottino, de 16 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Bello el 9 de diciembre de 2025.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Samantha Fuenmayor Bottino, de 16 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Bello el 9 de diciembre de 2025.

    Al momento de su desaparición vestía una blusa gris, jean negro y tenis negros. Como señal particular, presenta un lunar en la pierna izquierda.

    En cuanto a sus características físicas, Samantha tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello crespo de color castaño oscuro y ojos café. Su boca y labios son de tamaño mediano, y su estatura es de aproximadamente 1.68 metros.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


