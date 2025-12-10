La menor Samantha Fuenmayor desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Samantha Fuenmayor Bottino, de 16 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Bello el 9 de diciembre de 2025.

Al momento de su desaparición vestía una blusa gris, jean negro y tenis negros. Como señal particular, presenta un lunar en la pierna izquierda.

En cuanto a sus características físicas, Samantha tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello crespo de color castaño oscuro y ojos café. Su boca y labios son de tamaño mediano, y su estatura es de aproximadamente 1.68 metros.

