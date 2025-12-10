La menor Samantha Fuenmayor desapareció en Bello

Resumen: Samantha Fuenmayor Bottino, de 16 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Bello el 9 de diciembre de 2025.
Samantha Fuenmayor Bottino, de 16 años, fue reportada como desaparecida en el municipio de Bello el 9 de diciembre de 2025.
Al momento de su desaparición vestía una blusa gris, jean negro y tenis negros. Como señal particular, presenta un lunar en la pierna izquierda.
En cuanto a sus características físicas, Samantha tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello crespo de color castaño oscuro y ojos café. Su boca y labios son de tamaño mediano, y su estatura es de aproximadamente 1.68 metros.
