La menor Salomé Mejía desapareció en Medellín

Resumen: Salomé Mejía Salazar es una adolescente de 15 años, de sexo femenino e identidad de género mujer, de nacionalidad colombiana. Fue reportada como desaparecida en la ciudad de Medellín el 4 de febrero de 2026.

Al momento de su desaparición vestía un top negro, minifalda de jean azul claro y tenis negros. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la figura de un diseño, un tatuaje en el costado izquierdo con el número “1977” y un piercing en la nariz, características que pueden facilitar su identificación.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse de inmediato a la línea 122 de la Fiscalía General de la Nación (opción 5, opción 1) o al número celular 318 532 44 74. La colaboración ciudadana es fundamental para contribuir a su pronta ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes