La menor Nicol Xiomara Tamayo desapareció en Copacabana

Resumen: Nicol Xiomara Tamayo Gutiérrez es una adolescente colombiana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni sobre señales particulares que faciliten su identificación.

Nicol Xiomara Tamayo Gutiérrez es una adolescente colombiana de 13 años, de sexo femenino e identidad de género mujer. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de su desaparición ni sobre señales particulares que faciliten su identificación.

Su desaparición fue reportada el 2 de agosto de 2026 en la vereda Alvarado, ubicada en el municipio de Copacabana, Antioquia. Hasta el momento, la información disponible sobre las circunstancias de su desaparición es limitada.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y solicitan la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes