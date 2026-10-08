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    • La menor Nicol Sofía Moreno desapareció en Bello

    Fue reportada como desaparecida el 5 de Octubre en el barrio París, Bello

    Publicado por: Juan Manuel

    NICOL SOFIA MORENO LEMUS
    La menor Nicol Sofía Moreno desapareció en Bello

    Resumen: Nicol Sofía Moreno Lemus es una adolescente de 15 años, de sexo e identidad de género femenina y nacionalidad colombiana. Se encuentra reportada como desaparecida desde el 5 de octubre de 2026.

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    Nicol Sofía Moreno Lemus es una adolescente de 15 años, de sexo e identidad de género femenina y nacionalidad colombiana. Se encuentra reportada como desaparecida desde el 5 de octubre de 2026.

    Como señales particulares, tiene cabello color café oscuro, largo y ondulado, contextura delgada y piel blanca. Su estatura es de aproximadamente 1,50 metros y sus ojos son de color café oscuro.

    La desaparición ocurrió en el municipio de Bello, Antioquia, específicamente en el barrio París, el 5 de octubre de 2026. No se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de salir.

    2 BOLETIN NICOL SOFIA MORENO LEMUS

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