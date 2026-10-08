La menor Nicol Sofía Moreno desapareció en Bello

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Resumen: Nicol Sofía Moreno Lemus es una adolescente de 15 años, de sexo e identidad de género femenina y nacionalidad colombiana. Se encuentra reportada como desaparecida desde el 5 de octubre de 2026.

Nicol Sofía Moreno Lemus es una adolescente de 15 años, de sexo e identidad de género femenina y nacionalidad colombiana. Se encuentra reportada como desaparecida desde el 5 de octubre de 2026.

Como señales particulares, tiene cabello color café oscuro, largo y ondulado, contextura delgada y piel blanca. Su estatura es de aproximadamente 1,50 metros y sus ojos son de color café oscuro.

La desaparición ocurrió en el municipio de Bello, Antioquia, específicamente en el barrio París, el 5 de octubre de 2026. No se tiene información sobre las prendas de vestir que llevaba al momento de salir.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes