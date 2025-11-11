La menor Natalia Valentina Monsalve desapareció en Medellín

Resumen: Natalia Valentina Monsalve Chimienti es una adolescente de 14 años que desapareció en Medellín el 10 de noviembre de 2025.

La información sobre su desaparición indica que es una joven de contextura mediana y piel blanca, con cabello ondulado de color castaño y ojos café oscuro. Presenta una cicatriz en el hombro izquierdo.

Al momento de su desaparición, Natalia vestía una camisa blanca, una sudadera azul y zapatos blancos. Además, mide aproximadamente 1.60 metros. Su rostro se caracteriza por tener boca y labios pequeños.

