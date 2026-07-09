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    La menor Naidu Sofía Ramírez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 4 de julio en el barrio Popular Uno

    Publicado por: Juan Manuel

    NAYDU SOFIA RAMIREZ HERNANDEZ
    La menor Naidu Sofía Ramírez desapareció en Medellín

    Resumen: Naidu Sofía Ramírez Hernández es una adolescente colombiana de 12 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta roja, un pantalón jean azul corto con rotos en la parte delantera y zapatos de charol negros.

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    Naidu Sofía Ramírez Hernández es una adolescente colombiana de 12 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición, vestía una camiseta roja, un pantalón jean azul corto con rotos en la parte delantera y zapatos de charol negros.

    Como características físicas, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene contextura delgada, piel blanca y cabello largo hasta los hombros, con dos mechones amarillos en la parte delantera. Además, presenta cicatrices en ambos antebrazos y una en el muslo izquierdo, las cuales constituyen señales particulares para su identificación.

    La menor fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2026 en el barrio Popular Uno, en Medellín, Antioquia. Cualquier información que contribuya a establecer su paradero debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

    1 BOLETIN NAYDU SOFIA RAMIREZ HERNANDEZ

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