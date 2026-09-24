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    La menor Meralin Andrea Martínez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 22 de septiembre

    Publicado por: Juan Manuel

    MERALIN ANDREA MARTINEZ FRANCO
    La menor Meralin Andrea Martínez desapareció en Medellín

    Resumen: Meralin Andrea Martínez Franco, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer. Al momento de su desaparición vestía un jean negro, un saco negro y chanclas cafés con diseño de capibara.

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    Meralin Andrea Martínez Franco, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer. Al momento de su desaparición vestía un jean negro, un saco negro y chanclas cafés con diseño de capibara.

    Como señal particular, Meralin tiene un lunar en el hombro izquierdo, característica que puede contribuir a su identificación.

    La desaparición ocurrió el 22 de septiembre de 2026 en Medellín, Colombia. Cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero o facilitar su identificación debe ser comunicada a las autoridades competentes.

    2 BOLETIN MERALIN ANDREA MARTINEZ FRANCO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

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