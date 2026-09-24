La menor Meralin Andrea Martínez desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Meralin Andrea Martínez Franco, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer. Al momento de su desaparición vestía un jean negro, un saco negro y chanclas cafés con diseño de capibara.

Meralin Andrea Martínez Franco, de 13 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana, identificada como mujer. Al momento de su desaparición vestía un jean negro, un saco negro y chanclas cafés con diseño de capibara.

Como señal particular, Meralin tiene un lunar en el hombro izquierdo, característica que puede contribuir a su identificación.

La desaparición ocurrió el 22 de septiembre de 2026 en Medellín, Colombia. Cualquier información que pueda ayudar a establecer su paradero o facilitar su identificación debe ser comunicada a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes