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    La menor Maryeris Sofía Prem desapareció en Itagüí

    Fue vista por última vez el 13 de mayo en el barrio El Guayabo

    Publicado por: Juan Manuel

    MARYERIS SOFIA PREM DIAZ
    La menor Maryeris Sofía Prem desapareció en Itagüí

    Resumen: Se trata de Maryeris Sofía Prem Díaz, una adolescente de 14 años, de sexo femenino y nacionalidad colombiana. Su identidad de género también es femenina.

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    Se trata de Maryeris Sofía Prem Díaz, una adolescente de 14 años, de sexo femenino y nacionalidad colombiana. Su identidad de género también es femenina.

    En cuanto a sus características físicas, es de piel morena clara, complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros y tiene el cabello largo y liso. Se reporta además la presencia de un tatuaje en las costillas con unas letras como señal particular.

    La menor fue vista por última vez en Itagüí, Antioquia, barrio El Guayabo, el 13 de mayo de 2026. En el momento de la desaparición no se cuenta con información sobre las prendas de vestir que llevaba.

    2 BOLETIN MARYERIS SOFIA PREM DIAZ scaled

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