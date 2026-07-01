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    La menor Mariangel García desapareció en Itagüí

    Desapareció el 29 de junio en el barrio San Gabriel

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIANGEL GARCIA RESTREPO
    La menor Mariangel García desapareció en Itagüí

    Resumen: Mariangel García Restrepo, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana y de género femenino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta básica negra, short negro y tenis color beige. Como señal particular, tiene un piercing en el lado izquierdo del labio inferior.

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    Mariangel García Restrepo, de 14 años, es una adolescente de nacionalidad colombiana y de género femenino. Al momento de su desaparición vestía una camiseta básica negra, short negro y tenis color beige. Como señal particular, tiene un piercing en el lado izquierdo del labio inferior.

    La desaparición ocurrió el 29 de junio de 2026 en el barrio San Gabriel, ubicado en el municipio de Itagüí, Antioquia. Desde ese momento se desconoce su paradero.

    Se solicita a la comunidad mantenerse atenta a cualquier información que pueda contribuir a su ubicación. Cualquier dato relevante debe ser reportado de inmediato a las autoridades competentes para apoyar las labores de búsqueda.

    2 BOLETIN MARIANGEL GARCIA RESTREPO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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