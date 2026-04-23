La menor Mariángel Becerra desapareció en Medellín

Resumen: Mariángel Becerra Yarce, una niña de 12 años, fue reportada como desaparecida el sábado 18 de abril en el barrio Carpinelo, ubicado en la Comuna 1. Su caso ha generado preocupación entre familiares y la comunidad, quienes buscan información que permita dar con su paradero.

Mariángel Becerra Yarce, una niña de 12 años, fue reportada como desaparecida el sábado 18 de abril en el barrio Carpinelo, ubicado en la Comuna 1. Su caso ha generado preocupación entre familiares y la comunidad, quienes buscan información que permita dar con su paradero.

Según lo informado, Mariángel salió de su casa en compañía de una amiga con destino a un lugar desconocido, y desde entonces no se tiene noticia sobre su ubicación. Las circunstancias de su desaparición aún no están claras, lo que aumenta la urgencia de obtener cualquier dato que ayude a encontrarla.

Mariángel vestía jean azul oscuro, camiseta negra con estampado rojo y tenis negros con rojo al omento de su desaparición.

Como seña particula, la menor tiene un piercing en la lengua.

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Las autoridades y familiares hacen un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda ser útil. Cualquier persona que sepa algo sobre su paradero puede comunicarse a la línea telefónica 305 404 53 79.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes