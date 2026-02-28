La menor Mariana Velásquez desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Mariana Velásquez Cifuentes es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una blusa color roja, jean negro y tenis blancos.

Como señas particulares, tiene piel trigueña, cabello negro crespo de largo medio, ojos negros, mide aproximadamente 1.60 metros y es de contextura media. Estas características pueden ayudar a su identificación.

La menor fue reportada como desaparecida el 25 de febrero de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio Andalucía. Se solicita a la comunidad cualquier información que pueda contribuir a su ubicación.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes