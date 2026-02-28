Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La menor Mariana Velásquez desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 25 de febrero en el barrio Andalucía

    Publicado por: Juan Manuel

    La menor Mariana Velásquez desapareció en Medellín

    Resumen: Mariana Velásquez Cifuentes es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una blusa color roja, jean negro y tenis blancos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Mariana Velásquez Cifuentes es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una blusa color roja, jean negro y tenis blancos.

    Como señas particulares, tiene piel trigueña, cabello negro crespo de largo medio, ojos negros, mide aproximadamente 1.60 metros y es de contextura media. Estas características pueden ayudar a su identificación.

    La menor fue reportada como desaparecida el 25 de febrero de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio Andalucía. Se solicita a la comunidad cualquier información que pueda contribuir a su ubicación.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.