La menor Mariana Velásquez desapareció en Medellín

Resumen: Mariana Velásquez Cifuentes es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una blusa color roja, jean negro y tenis blancos.
Mariana Velásquez Cifuentes es una adolescente colombiana de 14 años, de sexo e identidad de género femenina. Al momento de su desaparición vestía una blusa color roja, jean negro y tenis blancos.
Como señas particulares, tiene piel trigueña, cabello negro crespo de largo medio, ojos negros, mide aproximadamente 1.60 metros y es de contextura media. Estas características pueden ayudar a su identificación.
La menor fue reportada como desaparecida el 25 de febrero de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio Andalucía. Se solicita a la comunidad cualquier información que pueda contribuir a su ubicación.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios